В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Хозяева открыли счет в середине первого тайма.

Мяч влетел в штрафную самарцев и нападающий Андрес Понсе опередил голкипера Сергея Рыжикова, который с опозданием вышел на перехват.

Сначала главный арбитр встречи Станислав Васильев отменил взятие ворот, посчитав, что был офсайд. Но после подсказки он все же засчитал гол, так как последним мяча коснулся полузащитник «Крыльев» Паул Антон.

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