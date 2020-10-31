«Ахмат» — «Краснодар»: Литвинов и Сперцян выйдут на поле в основе гостей
Стали известны составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ. С первых минут у гостей на поле выйдут воспитанники клуба Эдуард Сперцян и Вячеслав Литвинов.
«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Мелкадзе, Харин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, А. Кадыров.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Рамирес, Литвинов, Кайо, Уткин, Ионов, Олссон, Сперцян, Берг.
Запасные: Городов, Адамов, Ивашин, Пелих, Камболов, Сулейманов, Сабуа, Кутовой.
Матч «Ахмат» — «Краснодар» начнется в 16.30 (мск).
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