«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

По данным «СЭ», только два клуба премьер-лиги поддержали идею о расширении РПЛ до 18 команд в сезоне-2020/21. Это были «Ахмат» и «Рубин».

Вылетевшие клубы «Крылья Советов» и «Оренбург» выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер)