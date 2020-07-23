«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов
По данным «СЭ», только два клуба премьер-лиги поддержали идею о расширении РПЛ до 18 команд в сезоне-2020/21. Это были «Ахмат» и «Рубин».
Вылетевшие клубы «Крылья Советов» и «Оренбург» выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер)
Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин. На собрании выступил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, который агитировал за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.
Ранее «СЭ» сообщал, что вопрос расширения может быть рассмотрен ради сохранения в РПЛ «Крыльев Советов» и «Оренбурга», которые заняли 15-е и 16-е места соответственно и следующий сезон начнут в ФНЛ.