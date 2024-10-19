Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:44

Стипиди: «Барко был никому не нужен ни в одном европейском чемпионате»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский футбольный эксперт Павел Стипиди прокомментировал два летних трансфера московского «Спартака» — 25-летнего атакующего полузащитника Эсекьеля Барко и 32-летнего нападающего Виллиана Жозе.

«Я бы Виллиана Жозе даже бесплатно к себе в команду не взял — только если бы в нагрузку еще вместе с ним денег дали. Про Барко говорили, что он такой суперфутболист, но я что-то не вижу ничего суперского в нем, честно. Кто-то скажет, что я в футболе плохо понимаю, но я в футболе хорошо понимаю. Это трансферы неоправданные. Есть же поговорка, что пиво без водки — деньги на ветер. Так и здесь. А были бы в руководстве «Спартака» российские специалисты, футбольные профессионалы, как при Романцеве, то не было бы у «Спартака» таких трансферов.

Этих футболистов везут к нам иностранные агенты. В «Спартаке» надеются потом продать их куда-то в Европу за 20 миллионов евро? Думаете, в европейских клубах дураки, что ли? Думаете, никто там не знал про Барко, когда он играл в Аргентине и в МЛС? Знали. Просто он был никому не нужен ни в одном европейском национальном чемпионате, тем более из так называемой топовой пятерки», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Фрэнсис Нганну проведет первый бой по правилам ММА после разрыва с UFC
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Популярное видео
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости