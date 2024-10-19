Стипиди: «Барко был никому не нужен ни в одном европейском чемпионате»

Российский футбольный эксперт Павел Стипиди прокомментировал два летних трансфера московского «Спартака» — 25-летнего атакующего полузащитника Эсекьеля Барко и 32-летнего нападающего Виллиана Жозе.

«Я бы Виллиана Жозе даже бесплатно к себе в команду не взял — только если бы в нагрузку еще вместе с ним денег дали. Про Барко говорили, что он такой суперфутболист, но я что-то не вижу ничего суперского в нем, честно. Кто-то скажет, что я в футболе плохо понимаю, но я в футболе хорошо понимаю. Это трансферы неоправданные. Есть же поговорка, что пиво без водки — деньги на ветер. Так и здесь. А были бы в руководстве «Спартака» российские специалисты, футбольные профессионалы, как при Романцеве, то не было бы у «Спартака» таких трансферов.

Этих футболистов везут к нам иностранные агенты. В «Спартаке» надеются потом продать их куда-то в Европу за 20 миллионов евро? Думаете, в европейских клубах дураки, что ли? Думаете, никто там не знал про Барко, когда он играл в Аргентине и в МЛС? Знали. Просто он был никому не нужен ни в одном европейском национальном чемпионате, тем более из так называемой топовой пятерки», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.