Губернатор Воронежской области Гусев: «Сумасшедшая победа над «Ахматом» в исполнении «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал победу «Факела» над «Ахматом» (3:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Волевая, сумасшедшая победа в исполнении нашей любимой команды! Дважды пришлось отыгрываться в гостях у принципиального соперника, биться в меньшинстве, преодолевая травмы, но «Факел» выдержал!» — написал Гусев в Telegram-канале.

«Факел» с 10 очками поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 6 очками замыкает таблицу чемпионата России.