«Факел» вдесятером одержал волевую победу над «Ахматом»

«Факел» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 12-го тура РПЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Амин Талал и Владислав Камилов. У гостей отметились Евгений Марков с пенальти и Алексей Каштанов (дубль), который забил победный мяч в добавленное время.

Воронежцы доигрывали матч вдесятером после удаления Макса Дзиова.

«Факел» с 10 очками поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 6 очками замыкает таблицу чемпионата России.