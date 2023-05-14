«Динамо» — «Ахмат»: бело-голубые заменили второго центрального защитника

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«Динамо» в первом тайме 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1) заменило второго центрального защитника.

На 45-й минуте поле покинул Милан Майсторович. На 26-й минуте игру не смог продолжить Саба Сазонов из-за повреждения.

На 38-й минуте Нене Гбамбле вывел грозненцев вперед.