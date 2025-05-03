Баринов показал специальную повязку для капитанов в честь 80-летия Победы

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед матчем с «Оренбургом» показал специальную повязку, с которой капитаны всех команд РПЛ будут играть в 27-м туре чемпионата.

Повязки посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее РПЛ сообщила, что в 28-м туре чемпионата России клубы также проведут акцию «Бессмертный полк». Болельщики смогут прийти на матчи с портретами родственников-участников войны, создав их с помощью конструктора на сайте «Бессмертного полка».

Матчи 27-го тура РПЛ проходят со 2 по 5 мая. Игры следующего тура будут проведены с 10 по 12 мая.