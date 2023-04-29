«Ахмат» — ЦСКА: Обляков оформил дубль

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил гол на 22-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:0. Он формил дубль.

Обляков подхватил пас Константина Кучаева на входе в штрафную и вторым касанием пробил в дальний угол ворот соперника.