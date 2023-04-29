«Ахмат» — ЦСКА: Мухин забил в добавленное время

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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин забил на 90+3-й минуте матча с «Ахматом» в 25-м туре РПЛ — 3:1.

Федор Чалов отдал пас налево в штрафную на Мухина, который переиграл голкипера «Ахмата» Шелию.

Мухин вышел на поле на 86-й минуте, заменив Виктора Мендеса.