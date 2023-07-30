«Ахмат» — ЦСКА: Чалов открыл счет с пенальти
Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.
На 13-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный за фол защитника грозненцев Марата Быстрова. Быстров остановил удар защитника армейцев Милана Гайича рукой, помешав мячу влететь в пустые ворота, за что был удален с поля.
Чалов забил первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
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|3
|
7
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|1
|1
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|
8
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|3
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|0
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10
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|
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|
13
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|1
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|0
|1
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|0
|
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|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|Балтика
|1
|0
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|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
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|2-6
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Сергей Божин
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|2
|0
|2
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