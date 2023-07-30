«Ахмат» — ЦСКА: Чалов открыл счет с пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

На 13-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный за фол защитника грозненцев Марата Быстрова. Быстров остановил удар защитника армейцев Милана Гайича рукой, помешав мячу влететь в пустые ворота, за что был удален с поля.

Чалов забил первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.