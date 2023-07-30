«Ахмат» — ЦСКА: Конате сравнял счет с пенальти

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счет в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 27-й минуте форвард из Буркина-Фасо реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника армейцев Константина Кучаева на вингере грозненцев Иване Олейникове.

Гол в ворота ЦСКА стал для Конате первым в сезоне-2023/24.