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Сегодня, 20:16

«Ахмат» — ЦСКА: защитник грозненцев Быстров удален за игру рукой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Марат Быстров получил красную карточку в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

На 12-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода удалил Быстрова за то, что тот прервал удар защитника армейцев Милана Гайича рукой и не дал мячу влететь в пустые ворота.

Для Быстрова это удаление стало вторым в составе «Ахмата». Впервые он получил красную карточку в составе грозненцев 26 августа 2020 года в матче против «Локомотива» (3:2) в 5-м туре чемпионата России-2020/21.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» остался в меньшинстве, ЦСКА открыл счет. Онлайн трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

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ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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  • Усатый стас

    Я: мы снижаем зп судьям Безбородов: ни слова больше

    30.07.2023

  • hant64

    Мяч попал под мышку, по всем рекомендациям ФИФА - это не игра рукой. Пенальти, и тот спорный, а уж красная? Российские футбольные судьи не способны судить даже при помощи ВАР?

    30.07.2023

  • zablotzkyp

    Ну так то бороться с Зенитом станет в разы легче Москве...

    30.07.2023

  • СГВ 75

    Ещё одного удалить надо ! И будет как с Оренбургом .

    30.07.2023

  • novick

    Безбородый испугался бороды. И московия после этого липового пенальти будет говорить, что газпром всё купил?

    30.07.2023

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    2
    		 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
    3
    		 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
    4
    		 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
    5
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    6
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