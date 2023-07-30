«Ахмат» — ЦСКА: защитник грозненцев Быстров удален за игру рукой
Защитник «Ахмата» Марат Быстров получил красную карточку в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА.
На 12-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода удалил Быстрова за то, что тот прервал удар защитника армейцев Милана Гайича рукой и не дал мячу влететь в пустые ворота.
Для Быстрова это удаление стало вторым в составе «Ахмата». Впервые он получил красную карточку в составе грозненцев 26 августа 2020 года в матче против «Локомотива» (3:2) в 5-м туре чемпионата России-2020/21.
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|
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|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
5
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|1
|1
|0
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|4
|
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|
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|0
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|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
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|0
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|Факел
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30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
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Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Сергей Божин
Факел
|2
|0
|2
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