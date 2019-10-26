«Ахмат» — «Арсенал»: все голы матча
18:22
«Ахмат» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 14-го тура премьер-лиги (1:1). В составе грозненцев голом отметился защитник Андрей Семенов, у туляков отличился нападающий Эванс Кангва.
20-я минута, гол Семенова
? Андрей Семенов головой отправляет мяч в сетку ворот «Арсенала» после розыгрыша штрафного.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #АхматАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/m2vWiMnobu
77-я минута, гол Кангвы
? Эванс Кангва забивает свой третий мяч в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #АхматАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/XZzBSMsfyW
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