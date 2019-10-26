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«Ахмат» — «Арсенал»: все голы матча

18:22
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«Ахмат» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 14-го тура премьер-лиги (1:1). В составе грозненцев голом отметился защитник Андрей Семенов, у туляков отличился нападающий Эванс Кангва.

20-я минута, гол Семенова

77-я минута, гол Кангвы

Ахмат — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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