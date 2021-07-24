«Ростов» сообщил, что решение о допуске зрителей на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» будет принято перед игрой.

«Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или при пустых трибунах будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ростовчан.

Первый матч сезона-2021/22 «Ростов» провел вчера, 23 июля против «Динамо» (0:2). Встреча прошла без болельщиков, решение о недопуске зрителей было принято за сутки до игры на основании требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области.