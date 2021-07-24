Решение о допуске болельщиков на матч «Ростов» — «Зенит» примут перед игрой
«Ростов» сообщил, что решение о допуске зрителей на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» будет принято перед игрой.
«Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или при пустых трибунах будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ростовчан.
Первый матч сезона-2021/22 «Ростов» провел вчера, 23 июля против «Динамо» (0:2). Встреча прошла без болельщиков, решение о недопуске зрителей было принято за сутки до игры на основании требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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