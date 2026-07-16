Аргентина дважды забила в концовке и обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026

Аргентина одержала волевую победу над Англией в матче полуфинала ЧМ-2026 — 2:1.

Счет на 55-й минуте открыл Энтони Гордон. Новичок «Барселоны» замкнул подачу Моргана Роджерса с фланга.

Аргентинцы сравняли счет на 86-й минуте — ударом из-за штрафной с передачи Лионеля Месси отличился Энцо Фернандес. Спустя шесть минут после подачи Месси головой забил Лаутаро Мартинес, который принес победу аргентинцам.

Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против Испании. Англия в матче за третье место встретится с Францией. Обе игры пройдут 19 июля.