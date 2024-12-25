«Ахамат» выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Казахстане

Пресс-служба «Ахмата» в Telegram-канале клуба выложила пост со словами соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines.

25 декабря пассажирский лайнер, следующий из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительным данным, самолет столкнулся со стаей птиц и разбился в Актау (Казахстан). Точное количество пострадавиших не уточняется.