«Ахамат» выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Казахстане
Пресс-служба «Ахмата» в Telegram-канале клуба выложила пост со словами соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines.
25 декабря пассажирский лайнер, следующий из Баку в Грозный, потерпел крушение.
По предварительным данным, самолет столкнулся со стаей птиц и разбился в Актау (Казахстан). Точное количество пострадавиших не уточняется.
Источник: Telegram-канал «Ахмата»
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