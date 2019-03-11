Агроном: "Думаю, все будет нормально – "Арсенал" сыграет с "Енисеем" в Туле"

Юрий Филин – представитель компании "Газон", которая занимается подготовкой поля на тульском стадионе "Арсенал" – рассказал "СЭ" о состоянии газона.

Сегодня газон арены осмотрела совместная комиссия РПЛ и РФС по допуску футбольных полей. Можно ли на нем проводить матч 20-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Енисеем" (16 марта), пока не определено. Решение ожидается сегодня вечером. В конце февраля комиссия не приняла газон тульского стадиона, из-за чего "Арсенал" был вынужден играть с ЦСКА в Грозном (2 марта), а с "Оренбургом" на Кубок – в Химках (6 марта).

– Комиссия прислала свою рекомендации, – сказал Филин. – Мы их все выполнили. Думаю, все будет нормально – 16-го футбол состоится.

– А какие были рекомендации?

– По внесению удобрений, семян, по вертикуляции, по вертидренованию... Немножко внесли песка – слой 2 миллиметра на все поле, поэтому сейчас у газона вид такой. Но это пропадет, 2 миллиметра – это совсем немного. Просто нужно было закрыть семена, иначе они не взойдут.

Зима не очень нас порадовала в этом году. То минус, то большой плюс. Немножко не успели мы обработать газон от снежной плесени, так как снег сходил неравномерно. Есть участки в отличном состоянии, а есть такие – где снег сошел раньше, которые прихвачены снежной плесенью. Сейчас на поле больше 80 процентов "зеленки" (травяного покрова. – Прим. "СЭ").

– А во время первого визита комиссии в феврале было сколько?

– Не менее 60.

Видите, уже косим. Пока ручными косилками, так как не хотим повредить ростки. А в четверг будем косить удже профессиональными. (Илья Андреев)

Как выглядит поле в Туле прямо сейчас. Видео