Агенты Жоао Виктора сообщили о переговорах с ЦСКА по трансферу защитника

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе бразильца в ЦСКА.

«Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.