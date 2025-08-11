Футбол
11 августа, 19:00

РПЛ, расписание 5-го тура: даты и время начала матчей

Опубликовано расписание 5-го тура РПЛ сезона-2024/25
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Пятый тур чемпионата России-2025/26 пройдет с субботы по понедельник, с 16 по 18 июля. Тур откроет матч «Балтика» — «Локомотив», а завершит встреча «Пари НН» и «Динамо» Мх.

Расписание 5-го тура РПЛ-2025/2026

16 августа, суббота

15.00. «Балтика» — «Локомотив»

17.30. «Спартак» — «Зенит»

20.30. «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» — «Оренбург»

15.45. «Рубин» — «Ростов»

18.00. «Динамо» — ЦСКА

20.30. «Краснодар» — «Сочи»

18 августа, понедельник

20.00. «Пари НН» — «Динамо» Мх

Трансляции матчей пройдут на канале «Матч ТВ» и его сайте с ретрансляцией на «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке), а также на канале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции некоторых встреч. Отслеживать ключевые события и результаты матчей 5-го тура можно в нашем матч-центре.

РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

