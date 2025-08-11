РПЛ, расписание 5-го тура: даты и время начала матчей

Пятый тур чемпионата России-2025/26 пройдет с субботы по понедельник, с 16 по 18 июля. Тур откроет матч «Балтика» — «Локомотив», а завершит встреча «Пари НН» и «Динамо» Мх.

Расписание 5-го тура РПЛ-2025/2026

16 августа, суббота

15.00. «Балтика» — «Локомотив»

17.30. «Спартак» — «Зенит»

20.30. «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа, воскресенье

13.30. «Акрон» — «Оренбург»

15.45. «Рубин» — «Ростов»

18.00. «Динамо» — ЦСКА

20.30. «Краснодар» — «Сочи»

18 августа, понедельник

20.00. «Пари НН» — «Динамо» Мх

Трансляции матчей пройдут на канале «Матч ТВ» и его сайте с ретрансляцией на «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке), а также на канале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции некоторых встреч. Отслеживать ключевые события и результаты матчей 5-го тура можно в нашем матч-центре.