Агенты Роши: «Виллиан с нетерпением ждет игры со «Спартаком»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» об участии бразильца в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«Виллиан будет тренироваться завтра. Он с нетерпением ждет игры со «Спартаком» и постарается помочь ЦСКА выиграть этот матч», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября на ВЭБ Арене. Начало — в 20:45 по московскому времени.