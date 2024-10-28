Артига: «Не рад поражению от «Динамо». «Химки» могли побороться за победу»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«Конечно, я не рад результату, потому что мы надеялись зацепиться хотя бы за одно очко. Я думаю, что мы даже могли побороться за победу — при счете 2:2 мы могли рассчитывать на успех, но пропустили два гола, после чего отыграться было сложно. Но я думаю, что если мы продолжим играть так же, то наберем еще много очков», — цитирует «Газета.ru» Артигу.