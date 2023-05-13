Агенты Кухты заявил, что игрок счастлив остаться в «Спарте»

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Спарты» Яна Кухты, прокомментировал для «СЭ» информацию о выкупе игрока у «Локомотива».

«Спарта» использовала опцию выкупа. Кухта очень счастлив остаться в клубе», — сказал Мартинович «СЭ».

Чешский футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В июле 2022 года Кухта перешел в аренду в пражскую «Спарту».