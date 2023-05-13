Агенты Кухты заявил, что игрок счастлив остаться в «Спарте»
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Спарты» Яна Кухты, прокомментировал для «СЭ» информацию о выкупе игрока у «Локомотива».
«Спарта» использовала опцию выкупа. Кухта очень счастлив остаться в клубе», — сказал Мартинович «СЭ».
Чешский футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. В июле 2022 года Кухта перешел в аренду в пражскую «Спарту».
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|50
|
4
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|50
|
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|
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|
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|
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|39
|
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|
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|4
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|
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|
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|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
|
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Крылья Советов
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|1
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|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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