Нападающий «Зенита» Сергеев сравнил эмоции от двух побед в чемпионатах России

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сравнил эмоции от победы команды в нынешнем розыгрыше РПЛ и в прошлом.

«Можно ли сравнить по эмоциям первое и второе чемпионства? Первое — это первое, но во второе вклад больше. Цель на остаток сезона — три победы», — цитирует ТАСС Сергеева.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.