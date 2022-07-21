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Сегодня, 14:46

«Спартак» не будет подписывать контракт с воспитанником «Краснодара» Жигулевым

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Жигулев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Илья Жигулев, находившийся на просмотре у красно-белых, покинул расположение клуба.

«Сегодня полузащитник Илья Жигулев, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул ее расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт.
Вечером «Спартак» отправляется в Ставрополь, там команда проведёт тренировку, и завтра на автобусе выдвигаемся в Краснодар, где в субботу состоится матч второго тура чемпионата России», — сообщил Зеленов.

26-летний Жигулев — воспитанник «Краснодара», он является свободным агентом.

Последним клубом футболиста был «Заглембе», за который он выступал с августа 2021 года. Польская команда расторгла контракт с полузащитником в апреле 2022 года. В составе «Заглембе» он сделал 2 результативных передачи в 15 матчах.

Илья Жигулев
Футбол
РПЛ
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