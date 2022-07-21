«Спартак» не будет подписывать контракт с воспитанником «Краснодара» Жигулевым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Илья Жигулев, находившийся на просмотре у красно-белых, покинул расположение клуба.

«Сегодня полузащитник Илья Жигулев, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул ее расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт.

Вечером «Спартак» отправляется в Ставрополь, там команда проведёт тренировку, и завтра на автобусе выдвигаемся в Краснодар, где в субботу состоится матч второго тура чемпионата России», — сообщил Зеленов.

26-летний Жигулев — воспитанник «Краснодара», он является свободным агентом.

Последним клубом футболиста был «Заглембе», за который он выступал с августа 2021 года. Польская команда расторгла контракт с полузащитником в апреле 2022 года. В составе «Заглембе» он сделал 2 результативных передачи в 15 матчах.