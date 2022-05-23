Агент заявил, что будущее Кучаева в «Рубине» зависит от решения исполкома РФС

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У Константина заканчивается аренда в «Рубине». Посмотрим, что будет дальше. Окончательная ясность по его будущему будет после решения исполкома РФС», — сказал Клюев «СЭ».

Права на 24-летнего хавбек принадлежат ЦСКА.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.