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Ловрен не планирует уходить из «Зенита»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен готов провести в Санкт-Петербурге еще один сезон.

«Последние полгода Деян живет в Хорватии, между Сплитом и Загребом. Плюс у него есть собственный отель на острове Паг, наверняка какое-то время он проводит там. В Хорватии никто не называет сроков возвращения Ловрена, его агент также не высказывается. Деян не попал в заявку на матчи сборной в Лиге наций, соответственно, до полного выздоровления еще далеко», — приводит слова источника «РБ Спорт».

По данным издания, в Хорватии уверены, что Деян отработает оставшийся по контракту сезон с «Зенитом».

В феврале, во время сборов «Зенита», Ловрен получил травму — у него возникли проблемы со связками голеностопа. Восстановление 32-летнего футболиста затянулось, и в итоге он не провел ни одного официального матча в 2022 году.

Контракт защитника с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lovren-ne-planiruet-uhodit-iz-zenita/
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ФК Зенит
Деян Ловрен
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
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Химки – Зенит
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
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Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
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