Ловрен не планирует уходить из «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен готов провести в Санкт-Петербурге еще один сезон.

«Последние полгода Деян живет в Хорватии, между Сплитом и Загребом. Плюс у него есть собственный отель на острове Паг, наверняка какое-то время он проводит там. В Хорватии никто не называет сроков возвращения Ловрена, его агент также не высказывается. Деян не попал в заявку на матчи сборной в Лиге наций, соответственно, до полного выздоровления еще далеко», — приводит слова источника «РБ Спорт».

По данным издания, в Хорватии уверены, что Деян отработает оставшийся по контракту сезон с «Зенитом».

В феврале, во время сборов «Зенита», Ловрен получил травму — у него возникли проблемы со связками голеностопа. Восстановление 32-летнего футболиста затянулось, и в итоге он не провел ни одного официального матча в 2022 году.

Контракт защитника с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.