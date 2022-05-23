Сайманов допускает, что Набиуллин и Степанов вернутся в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб хочет сохранить всех игроков.

«Самошников уйдет в «Торпедо»? Он — игрок сборной. Будем с ним говорить о будущем. Это важный игрок для команды. Мы хотим сохранить всех игроков. Тот же Кучаев — надо говорить с ним, готов ли он. И с ЦСКА. Они выступали за то, что никто у них не уехал. Но у них сейчас тоже уедут игроки», — сказал Сайманов.

Также гендиректор «Рубина» допускает, что защитники Эльмир Набиуллин и Данил Степанов могут вернуться в клуб.

27-летний Набиуллин воспитанник академии «Рубина». За основную команду он выступал с 2014 по 2017 года. Минувший сезон защитник провел в «Химках», сыграл 21 матч и забил один гол. Контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2023 года.

22-летний Степанов также является воспитанником «Рубина». За клуб выступал с 2018 по 2022 года. Сезон-2021/22 футболист провет в тульском «Арсенале», вначале на правах аренды, а в феврале клуб выкупил игрока. Степанов сыграл 30 матчей за «Арсенал», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ-2021/22 «Арсенал» занял 16-е место, а «Рубин» 15-е, и обе команды вылетели в ФНЛ.