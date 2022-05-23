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Сайманов допускает, что Набиуллин и Степанов вернутся в «Рубин»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб хочет сохранить всех игроков.

«Самошников уйдет в «Торпедо»? Он — игрок сборной. Будем с ним говорить о будущем. Это важный игрок для команды. Мы хотим сохранить всех игроков. Тот же Кучаев — надо говорить с ним, готов ли он. И с ЦСКА. Они выступали за то, что никто у них не уехал. Но у них сейчас тоже уедут игроки», — сказал Сайманов.

Также гендиректор «Рубина» допускает, что защитники Эльмир Набиуллин и Данил Степанов могут вернуться в клуб.

27-летний Набиуллин воспитанник академии «Рубина». За основную команду он выступал с 2014 по 2017 года. Минувший сезон защитник провел в «Химках», сыграл 21 матч и забил один гол. Контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2023 года.

22-летний Степанов также является воспитанником «Рубина». За клуб выступал с 2018 по 2022 года. Сезон-2021/22 футболист провет в тульском «Арсенале», вначале на правах аренды, а в феврале клуб выкупил игрока. Степанов сыграл 30 матчей за «Арсенал», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ-2021/22 «Арсенал» занял 16-е место, а «Рубин» 15-е, и обе команды вылетели в ФНЛ.

Эльмир Набиуллин
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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24.07 17:30
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
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И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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