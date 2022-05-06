Агент Кофрие рассказал о будущем защитника в «Спартаке»

Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о том, останется ли его клиент в московском клубе в следующем сезоне.

«Сейчас не могу ничего комментировать на эту тему, — приводит слова Ласараница Sport24. — На данный момент Кофрие сконцентрирован на том, чтобы помочь «Спартаку» хорошо завершить сезон».

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец принял участие в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 27 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Завтра, 7 мая, москвичи сыграет с «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.