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Сегодня, 17:16

Агент Кофрие рассказал о будущем защитника в «Спартаке»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Давид Ласарацина, агент защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о том, останется ли его клиент в московском клубе в следующем сезоне.

«Сейчас не могу ничего комментировать на эту тему, — приводит слова Ласараница Sport24. — На данный момент Кофрие сконцентрирован на том, чтобы помочь «Спартаку» хорошо завершить сезон».

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец принял участие в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 27 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Завтра, 7 мая, москвичи сыграет с «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-06-agent-kofriye-rasskazal-o-budushchem-igroka-v-spartake
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Максимилиано Кофрие
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Краснодар

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Спартак

 15 1 4
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