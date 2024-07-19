Агент защитника «Сочи» Аттият-Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение клуба

Мухсин Эль Миди, агент защитника «Сочи» Яхьи Аттият-Аллаха, объяснил, почему марокканец покинул расположение клуба.

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал. На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится», — цитирует Sport24 Эль Миди.

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.