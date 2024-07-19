Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:09

Агент защитника «Сочи» Аттият-Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мухсин Эль Миди, агент защитника «Сочи» Яхьи Аттият-Аллаха, объяснил, почему марокканец покинул расположение клуба.

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал. На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится», — цитирует Sport24 Эль Миди.

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Сочи
2
0
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Спрос на компактное жилье в новостройках вырос на 7% за два месяца
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Бывший гражданин Ирака объяснил решение пойти добровольцем на СВО
NYT сообщила о переносе голосования по кандидатуре Байдена на выборах
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените»

Кузьмичев: «Второе и третье места будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости