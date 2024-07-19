Кузьмичев: «Второе и третье места будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак»
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от нового сезона в чемпионате России.
«Второе и третье места, мне кажется, будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Еще не до конца, но я увидел, чего хочет от них новый тренер. Сравнивал, во что играл при нем «Ференцварош». Станкович пытается сделать в «Спартаке» что-то похожее.
Если «Зенит» будет играть хотя бы во что-то похожее, что было в первом тайме матча за Суперкубок, то я не вижу, кто бы мог с ними побороться за первое место», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
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|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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