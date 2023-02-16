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Сегодня, 21:41

Агент Гогуа: «У него есть более выгодное предложение в плане денег не из России»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда футболист подпишет контракт с «Химками».

«Гогуа продолжает тренироваться с «Химками». Контракт не подписал. Есть разные нюансы, независящие от игрока. У Гогуа есть более выгодное предложение в плане денег не из России. Но дело не в этом, я хочу, чтобы он поиграл в России и доказал кое-какие моменты кое-кому. Думаю, что скоро мы определимся», — сказа Селюк «СЭ».

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Седрик Гогуа
ФК Химки
Дмитрий Селюк
9
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Торпедо М

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