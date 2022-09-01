Агент защитника «Монтеррея» Монтеса заявил, что «Динамо» не может позволить себе подписать его клиента

Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса Гелу Родригес рассказал о переговорах с «Динамо» по поводу трансфера 25-летнего футболиста.

«В «Динамо» говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры еще идут. Сейчас все зависит только от «Динамо», — цитирует Родригеса Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.