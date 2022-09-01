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Сегодня, 13:38

Агент защитника «Монтеррея» Монтеса заявил, что «Динамо» не может позволить себе подписать его клиента

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса Гелу Родригес рассказал о переговорах с «Динамо» по поводу трансфера 25-летнего футболиста.

«В «Динамо» говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры еще идут. Сейчас все зависит только от «Динамо», — цитирует Родригеса Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-01-agent-zashchitnika-monterreya-montesa-v-dinamo-govoryat-chto-teper-uzhe-ne-mogut-pozvolit-sebe-podpisat-sesara
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