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Камоцци считает, что суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на желание «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» создать Суперлигу как альтернативу Лиги чемпионов.

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом Fair Play и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает все больше матчей во всех континентальных турнирах. Поэтому клубы должны покупать игроков и платить все больше и больше. Но УЕФА уповает на стабильность в футболе... Это просто грязная игра, навязанная УЕФА. Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

В октябре 2022 года Рейнхарт заявлял, что первый сезон Суперлиги может состояться в сезоне-2024/25.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Через два дня после этого английские клубы вышли из числа участников турнира в связи с недовольством болельщиков.

Проект был приостановлен после угрозы санкций со стороны УЕФА. Позднее «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые не стали покидать Суперлигу, обратились в суд. Клубы обвинили УЕФА в злоупотреблении доминирующим положением на европейском футбольном рынке и нарушении правил конкуренции. Команды были намерены добиться разрешения на создание и утверждение Суперлиги.

В конце декабря 2022 года в Европейском суде заявили, что проект Суперлиги необходимо утвердить в ФИФА и УЕФА перед тем, как проводить турнир. Окончательное решение должно быть принято в марте нынешнего года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-superliga-mozhet-stat-dlya-klubov-iz-rossii-zamenoi-evrokubkam-226709/
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РПЛ
Суперлига (футбол)
Франко Камоцци
УЕФА
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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