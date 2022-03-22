Агент Фукса: «Бразильская федерация не давит на Бруно. Ничто не заставит его уйти из ЦСКА»

Агент Бруно Фукса заявил, что защитник останется в ЦСКА

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«Бразильская федерация не давит на Бруно, — приводит слова Кастаньи «РБ Спорт». — Ничто не заставит его уйти из ЦСКА. Он точно остается».

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам Тинькофф РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел семь матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

После 22 туров РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.