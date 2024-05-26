Агент защитника «Ахмата» Ловата ответил на вопрос о будущем своего клиента
Леонардо Корначини, агент защитника «Ахмата» Лукаса Ловата ответил на вопрос, будет ли его клиент выступать за грозненскую команду в следующем сезоне.
«Останется ли Лукас в «Ахмате» на следующий сезон? Решение за клубом», — приводит слова Корначини «РБ Спорт».
27-летний Ловат перешел в «Ахмат» в январе 2024 года, футболист подписал контракт до конца июня 2027 года.
В сезоне-2023/24 защитник провел 13 матчей за грозненцев, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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|56
|
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|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
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|30
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|11
|5
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|53
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|35
|
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|12
|22-31
|32
|
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|10
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|34-41
|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
14
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
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16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
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30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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