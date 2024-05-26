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Сегодня, 16:45

Оласа — о возможном отъезде Сперцяна и Сафонова в Европу: «Это хорошо для них»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа отреагировал на возможный отъезд полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна и вратаря Матвея Сафонова в Европу.

«Я был очень сконцентрирован на матче против «Динамо» и не видел подобных новостей. Если это так, то, конечно, пусть уезжают. У них будет возможность развиваться, расти. Особенно как игрокам. Если у них есть такая возможность, конечно, это было бы хорошо для них. Желаю им позитивного развития и роста», — цитирует Оласу «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего Сафонова. Также СМИ сообщали, что 23-летним Сперцяном интересуется «Боруссия».

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Динамо

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Зенит

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