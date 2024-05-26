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Джикия: «Благодарен всем тренерам «Спартака», в том числе Абаскалю»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что благодарен всем тренерам, с которыми работал в московском клубе.

30-летний футболист покидает «Спартак» спустя семь лет игры за красно-белых.

«Какой тренер больше всех запомнился за всю мою карьеру в «Спартаке»? Я благодарен всем тренерам, с которыми работал как в «Спартаке», так и в других командах. От каждого тренера появлялся только опыт в разных моментах. В том числе благодарен Абаскалю, конечно», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Джикия провел в составе «Спартака» 215 матчей. Вместе с московской командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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