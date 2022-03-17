В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб планирует уменьшить зарплаты игроков.

Ранее об этом сообщал телеграм-канал «Мутко против».

«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20 числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», — сказал Газизов «СЭ».

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 21 матче. В 22-м туре команда на своем поле сыграет против «Краснодара». Матч состоится 20 марта, начало — в 14.00 (мск).