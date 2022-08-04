Агент Вендела рассказал, из каких лиг был интерес к полузащитнику «Зенита» до подписания нового контракта

Агент полузащитника «Зенита» Венедела Чезаре Барбьери в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе клубов к игроку до подписания нового контракта с командой из Санкт-Петербурга.

«К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии. Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив этому», — сказал Барбьери «СЭ».

21 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с 24-летним бразильцем до конца сезона-2026/27. Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года.

В нынешнем сезоне Вендел забил 2 гола в 2 матчах за «Зенит». Всего на его счету 8 мячей и 8 результативных передач в 57 играх за команду из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.