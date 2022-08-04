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Сегодня, 12:21

Главный тренер ЦСКА Федотов признан лучшим тренером июля в РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в чемпионате России, сообщила пресс-служба лиги.

Под руководством специалиста ЦСКА в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ лучшим выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московский клуб также набрал семь очков после трех туров.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Ростов

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П
Даниил Уткин

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Ростов

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Батраз Гурциев

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Оренбург

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Арсен Захарян

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Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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