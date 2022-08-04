Главный тренер ЦСКА Федотов признан лучшим тренером июля в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в чемпионате России, сообщила пресс-служба лиги.

Под руководством специалиста ЦСКА в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

За Федотова проголосовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер». Эксперты РПЛ лучшим выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московский клуб также набрал семь очков после трех туров.