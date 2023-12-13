Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Агент Вендела назвал фейком информацию о запросе игрока на трансфер из «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в разговоре с «СЭ» опроверг новость о желании бразильца уйти из клуба.

«Это все фейки. Вендел не просил о трансфере. В данный момент он отдыхает в Бразилии и наслаждается отпуском. Если что-то будет, касательно новостей трансферного рынка, об этом объявят официально», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что полузащитник «Зенита» Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход уже в январе. При этом «Зенит» не хочет отпускать Вендела менее чем за 21 миллион евро.

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
3
7
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Оренбурге» заявили, что никто из арендованных игроков не покинет клуб зимой
Гендиректор «Сочи» рассказал, что клуб планирует усиление зимой
Непомнящий считает, что «Зенит» не сможет заменить Вендела российским футболистом
В «Зените» назвали слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб
Источник: Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию
Силкин: «Для «Динамо» третье место — хороший результат, но по игре команда могла бы быть и выше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тетрадзе: «Хвича сильно завысил планку и пока не может ей соответствовать»

Тетрадзе: «Говорил ребятам: «Газзаев ничего не понимает в футболе!» Так я убирал конкурентов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости