Агент Вендела назвал фейком информацию о запросе игрока на трансфер из «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в разговоре с «СЭ» опроверг новость о желании бразильца уйти из клуба.

«Это все фейки. Вендел не просил о трансфере. В данный момент он отдыхает в Бразилии и наслаждается отпуском. Если что-то будет, касательно новостей трансферного рынка, об этом объявят официально», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что полузащитник «Зенита» Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход уже в январе. При этом «Зенит» не хочет отпускать Вендела менее чем за 21 миллион евро.

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.