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Тетрадзе: «У меня с сыном война. Гоню его на улицу — личность может воспитать только двор»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Молодец, хороший пацан. Но во втором сезоне за «Наполи» от него ждали намного большего, чем он показывает. Он сильно завысил планку и пока не может ей соответствовать», — приводит Sport24 слова Тетрадзе.

Также он рассказал, чего не хватает современным молодым игрокам.

«Личность может воспитать только двор. А сейчас все в телефонах, компьютерах и приставках. У меня с сыном постоянная война из-за этого. Говорю жене: «Да выгони ты уже его на улицу. Пусть хоть один раз домой в крови придет. Или пусть у соседа яблоко украдет, чтобы он пришел к нам разбираться — тут уже и я разомнусь (смеется)», — добавил экс-футболист.

Тетрадзе выступал за «Динамо», «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи», «Крылья Советов» и другие команды. Он является чемпионом России 1995 года, а также обладателем Кубка Греции сезона-2000/01.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603831-eks-futbolist-sbornoy-rossii-u-menya-s-synom-voyna-gonyu-yego-na-ulitsu-pust-khot-raz-v-krovi-pridet
Омари Тетрадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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