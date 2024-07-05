Агент Васильева ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Андрей Талаев, агент 20-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из петербургской команды.

«По Дмитрию Васильеву все без комментариев. Парень работает и готовится к новому сезону», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

Васильев является воспитанником «Зенита». В сезоне-2023/24 футболист провел 16 матчей за первую команду сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.