Агент Васильева ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из «Зенита»
Андрей Талаев, агент 20-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из петербургской команды.
«По Дмитрию Васильеву все без комментариев. Парень работает и готовится к новому сезону», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».
Васильев является воспитанником «Зенита». В сезоне-2023/24 футболист провел 16 матчей за первую команду сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.
Источник: «Спорт День за Днем»
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|Динамо
|0
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|0
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|0-0
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|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
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|0
|0
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|0-0
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
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|0-0
|0
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11
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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