Агент Тюкавина сообщил, что игрок сможет принять участие в ближайшем матче «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.

Во вторник, 5 сентября пресс-служба сборной России сообщила, что 21-летний форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем.

Первый матч после паузы на игры сборных «Динамо» проведет 15 сентября против «Пари НН».

«Думаю, что с «Пари НН» Костя сыграет. Если будет какое-то переутомление, то ему дадут отдохнуть. Но в первом матче после паузы мы ждем его на поле», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в 7 играх.