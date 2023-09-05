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Сегодня, 17:27

Агент Тюкавина сообщил, что игрок сможет принять участие в ближайшем матче «Динамо»

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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.

Во вторник, 5 сентября пресс-служба сборной России сообщила, что 21-летний форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем.

Первый матч после паузы на игры сборных «Динамо» проведет 15 сентября против «Пари НН».

«Думаю, что с «Пари НН» Костя сыграет. Если будет какое-то переутомление, то ему дадут отдохнуть. Но в первом матче после паузы мы ждем его на поле», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в 7 играх.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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