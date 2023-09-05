Караев и Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», — приводит слова Хайтина официальный сайт РФС.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче, который состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».