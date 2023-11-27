Агент Тюкавина рассказал о ситуации с продлением контракта с «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о ситуации с продлением контракта форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Переговоры по контракту? Все нормально, процесс идет. Все в рабочем порядке. Пока не хочется что-то детально комментировать. У Кости на первом месте футбол, а не деньги. Когда деньги выходят на первое место, то футбол перестает быть интересным. Это трагедия. У него горят глаза, есть желание. В общем, все нормально. Главное, он забивает голы и помогает своей команде», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.