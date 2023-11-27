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Агент Тюкавина рассказал о ситуации с продлением контракта с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о ситуации с продлением контракта форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Переговоры по контракту? Все нормально, процесс идет. Все в рабочем порядке. Пока не хочется что-то детально комментировать. У Кости на первом месте футбол, а не деньги. Когда деньги выходят на первое место, то футбол перестает быть интересным. Это трагедия. У него горят глаза, есть желание. В общем, все нормально. Главное, он забивает голы и помогает своей команде», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-kontrakt-protsess-idet-den-gi-ne-na-pervom-meste/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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1
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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