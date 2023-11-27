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Божович о снегопаде во время матча «Балтика» — «Спартак»: «Я даже не увидел забитые мячи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Игра состоялась в субботу, 25 ноября в Калининграде, несмотря на сильный снегопад. В первом тайме встречу прерывали для расчистки разметки, а перерыв был увеличен для того, чтобы убрать снег с газона стадиона «Ростех Арена».

Футболисты играли белым мячом с оранжевыми вставками, который было плохо видно во время трансляции встречи.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо», — сказал Божович «СЭ».

Благодаря победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 16 матчах.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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