Агент Тюкавина рассказал о планах игрока на сезон-2024/25
Футбольный менеджер форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о целях игрока на предстоящий сезон.
— Выступить лучше, чем в предыдущем.
— Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ?
— Конечно, он человек амбициозный, значит, будет стараться.
— В таком звании легче уехать в Европу?
— Сейчас в Европу в любом звании тяжело уехать, потому что в связи со всеми этими событиями тяжело получить разрешение на работу.
— Ставит ли вообще Константин перед собой такую задачу?
— Если будет хорошее предложение, готов поиграть в Европе, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».
Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах и помог «Динамо» занять 3-е место.
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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