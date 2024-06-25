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Сегодня, 18:52

Агент Тюкавина рассказал о планах игрока на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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Футбольный менеджер форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о целях игрока на предстоящий сезон.

— Выступить лучше, чем в предыдущем.

— Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Конечно, он человек амбициозный, значит, будет стараться.

— В таком звании легче уехать в Европу?

— Сейчас в Европу в любом звании тяжело уехать, потому что в связи со всеми этими событиями тяжело получить разрешение на работу.

— Ставит ли вообще Константин перед собой такую задачу?

— Если будет хорошее предложение, готов поиграть в Европе, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».

Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах и помог «Динамо» занять 3-е место.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/menedzher-tyukavina-nazval-tseli-napadayushchego-dinamo-v-sleduyushchem-sezone
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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