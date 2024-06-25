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Силкин: «Наши футболисты отстают от зарубежных в технике и физической мощи»

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Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему российские футболисты уступают зарубежным в технической и физической подготовке.

«Когда смотришь матчи чемпионата Европы с участием лучших сборных, понимаешь, что наши футболисты отстают от зарубежных в техническом оснащении, физической мощи. Если ты не умеешь обработать мяч, подправить себе на ход, как ты будешь играть в современный, быстрый футбол? Ты все будешь замедлять и затягивать, катать мяч поперек поля. У нас чем хорош был раньше футбол и почему на нем даже учились — он был вертикальный. Основной принцип: как можно быстрее доставить мяч к воротам соперника. Тогда смотрится игра, болельщикам нравится, открытый футбол, туда-сюда.

Для меня это образец, такой футбол был в СССР. А сейчас у нас новое выражение появилось — контроль мяча. Это все хорошо. Но если ты контролируешь мяч на чужой половине поле — это один футбол. А если ты катаешь его у своей штрафной, играешь через вратаря или ждешь, когда соперник ошибется, владея мячом, — это другой футбол. Его смотреть невозможно, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В топ-5 европейских чемпионатов из сборной России выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Матвей Сафонов («ПСЖ»).

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
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