Силкин: «Наши футболисты отстают от зарубежных в технике и физической мощи»
Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему российские футболисты уступают зарубежным в технической и физической подготовке.
«Когда смотришь матчи чемпионата Европы с участием лучших сборных, понимаешь, что наши футболисты отстают от зарубежных в техническом оснащении, физической мощи. Если ты не умеешь обработать мяч, подправить себе на ход, как ты будешь играть в современный, быстрый футбол? Ты все будешь замедлять и затягивать, катать мяч поперек поля. У нас чем хорош был раньше футбол и почему на нем даже учились — он был вертикальный. Основной принцип: как можно быстрее доставить мяч к воротам соперника. Тогда смотрится игра, болельщикам нравится, открытый футбол, туда-сюда.
Для меня это образец, такой футбол был в СССР. А сейчас у нас новое выражение появилось — контроль мяча. Это все хорошо. Но если ты контролируешь мяч на чужой половине поле — это один футбол. А если ты катаешь его у своей штрафной, играешь через вратаря или ждешь, когда соперник ошибется, владея мячом, — это другой футбол. Его смотреть невозможно, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
В топ-5 европейских чемпионатов из сборной России выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Матвей Сафонов («ПСЖ»).
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -